Evakuierung an der Ellerstraße Deshalb brauchte es fünf Versuche, um die Handgranate zu entschärfen

Bonn · Die Weltkriegsgranate, die am Montag in der Nordstadt entschärft werden musste, lag offenbar jahrelang unbeachtet in einem Gebäude des Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Ein Experte erklärt, warum es so viele Sprengversuche brauchte, um sie zu entschärfen.

13.06.2023, 16:45 Uhr

Auf diesem Spielplatz entschärften die Experten die Granate am Montagabend. Foto: Ulrich Felsmann

Von Gabriele Immenkeppel

Was als Routine begann, entpuppte sich im Nachhinein als größere Aktion: Erst im fünften Versuch und nach einem sechsstündigen Einsatz gelang es den Sprengstoffexperten der Bundespolizei am Montagabend, die amerikanische Weltkriegsgranate auf dem Areal der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) an der Ellerstraße zu entschärfen (der GA berichtete). Zeitweise erfolgte sogar eine Warnung über die Nina-App.