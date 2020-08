Schule in Bonn-Röttgen : Bauarbeiten an der Schlossbachschule in vollem Gange

Weitere Schulbauprojekte

Das größte Schulbauprojekt in Bonn ist nach wie vor die Gesamt­schule Bonns Fünfte in Kessenich. Dort investiert die Stadt Bonn 44,5 Millionen Euro in den Neubau und die Sanierung der Bestandsbauten. Zweitgrößte Baustelle ist das Robert-Wetzlar-Berufskolleg in der Nordstadt, wo 22,5 Millionen Euro veranschlagt sind für die Sanierung im Bestand und einen Neubau mit acht Klassen- und Fachräumen, Lehrerzimmer und Differenzierungsräumen sowie einer Aula. Erweitert wird die Bernhardschule in Auerberg (5,7 Millionen), die Engelsbachschule in Ippendorf wird saniert (3,3 Millionen), ebenso die Karl-Simrock-Schule in Endenich (3,4 Millionen). 2,5 Millionen Euro kostet die Sanierung des Lehrschwimmbeckens des Konrad-Adenauier-Gymnasiums. Zudem laufen viele kleinere Maßnahmen wie Parkettsanierung an der Königin-Juliana-Schule in Medinghoven oder Malerarbeiten im Hardtberg-Gymnasium sowie die Sanierung der Toiletten in der Finkenhofschule.