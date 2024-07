Kommentar zur Krankenhausreform Schmerzhafte Einschnitte

Auch wenn – wie es die Johanniter-Kliniken getan haben – aus Bonn und der Region deutliche Worte gegen die Planung des Landes geäußert wurden, ist zu konstatieren, dass die medizinische Versorgung in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis insgesamt durch die Krankenhausreform nicht gefährdet ist. Ja, für manche Häuser dürften die Einschnitte in der Tat sehr schmerzhaft sein. Aber gerade, was die planbaren Operationen angeht, macht es von der Wegstrecke her keinen großen Unterschied, wo man sich im südlichen Rheinland behandeln lässt. Wichtiger ist hier, dass durch die Konzentration und Spezialisierung auf einzelne Behandlungswege Expertise und Erfahrung zunehmen, aber die Kosten eher im Rahmen bleiben, was den Patienten zugute kommt.