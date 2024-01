ÖPNV in Bonn und der Region Schnee legt die Busse lahm

Der Wintereinbruch mit Schneefall und Glätte kam am Mittwochmittag nicht überraschend nach Bonn und ins Umland. Die Einstellung des Fahrbetriebs im öffentlichen Nahverkehr hingegen schon eher. Am Nachmittag noch meldeten die Bonner Stadtwerke (SWB), sie würden mit ihren Bussen und Bahnen recht gut durch den Verkehr gleiten. Am frühen Abend fassten die Bonner Verkehrsbetriebe sodann den Entschluss, den Busbetrieb komplett einzustellen. Zuvor waren einige Höhenlagen im Stadtgebiet nicht mehr erreichbar.