Schnee in Bonn und der Region : Schneemänner bauen leicht gemacht

Bonn Der Schneefall sorgt zumindest kurzzeitig für Winterfreuden in Bonn und der Region. Die Bonner Polizei verzeichnet drei Unfälle mit Sachschaden. In den kommenden Tagen wird es laut Wetterdienst eher nass als weiß.

Zugegeben, mit den Schneemengen in Eifel und Sauerland lässt sich nicht vergleichen, was da des nachts in Bonn und der Region vom Himmel rieselte. Aber es reichte, um sich wie Daniel und Emilia Laagland am Morgen aufzumachen und einen Schneemann zu bauen. Vater und Tochter betätigten sich übrigens am Plittersdorfer Rheinufer als Schnee-Architekten.