Endenich : Schnelltests vor dem Bühnenauftritt

Auf der Bühne: Sänger Marlon Bösherz, Marcus Schinkel am Keyboard, Vincent Themba an der Gitarre und Roland Peil am Schlagzeug. Foto: Niklas Schröder

Endenich Musiker zeichnen Over the Border-Festival in der Endenicher Harmonie unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen auf. Digitales Konzert ist ab Dienstag online zu sehen. Im Herbst planen die Veranstalter eine Hybrid-Variante.



Für die digitale Version vom Over the Border Festival fiel in der Harmonie am Wochenende die Klappe. Unter Corona-Schutzregeln performten die Musiker vor der Kamera. Die Aufnahmen werden ab Dienstag online gestellt und sollen ein Vorgeschmack auf das Festival sein, das pandemiebedingt in den September verlegt werden musste.

Ein rockiger Sound hallte am Wochenende durch den Saal der Harmonie. Zeitgleich verfolgten mehre Kameras die Bewegungen von Sänger Marlon Bösherz, Marcus Schinkel am Keyboard, Vincent Themba an der Gitarre und Roland Peil am Schlagzeug. „Es ist existenziell, dass ich hier heute wieder auf der Bühne spielen darf“, sagte Bösherz zuvor beim Soundcheck. „Das ist das Leben, und das Leben ist sehr wichtig“, fügte der Musiker hinzu. Natürlich seien die Aufnahmen nicht mit einem Bühnenauftritt vor Publikum vergleichbar, aber diese Alternative zu haben, sei fantastisch, so Bösherz. „Das ist meine Arbeit. Meine Bestimmung, die ich erfüllen muss.“

Die Termine Festival findet als Hybrid-Veranstaltung statt Das Festival wird im September als Hybrid-Variante stattfinden. Den Auftakt macht die Band Botticelli Baby am 16. September in der Harmonie an der Frongasse in Endenich. Am 17. September folgen dann Don Kikas im Pantheon und am 20. September die Band Amparanoia in der Harmonie. Weitere Termine: 21. September, Jowee Omicil & Filippa Gojo Quartet im Pantheon; 25. September, Yasmin Levy im Telekom Forum; 29. September, Jamaram in der Harmonie; 11. Oktober, Noemi Waysfield & Blik feat. Suzana Pais in der Harmonie; 13. Oktober, Sven Hammond in der Harmonie. Für die Bands Jupiter & Okwess und Eze Wendtoin stehen laut Veranstalter noch keine neuen Termine fest.scn

Als einer der Gastsänger war er ohne seine Band Botticelli Baby aus Essen angereist. „Wir müssen gerade das nehmen, was wir kriegen können. Es ist einfach toll, mal wieder auf der Bühne zu stehen“, sagte Bösherz. Während seines viertelstündigen Auftritts wurde er von vier Kameras gefilmt, die an verschiedenen Stellen im Saal platziert waren. „Es ist sehr wichtig, dass man beim Drehen dynamisch arbeitet und die Musiker gut im Fokus hat“, erklärte Kameramann Paul Kernbach (21), der zusammen mit Hassan Mamah (20) die beiden zentral auf die Bühne ausgerichteten Kameras bediente. Auch sei es wichtig, dass das Bühnenbild belebt aussehe, so Kernbach. „Sodass die Energie und Wärme von der Bühne eingefangen und das Live-Gefühl auf die Zuschauer zu Hause übertragen wird.“ Die Herausforderung sei hier, dass die Musiker mit möglichst vielen Perspektiven eingefangen werden, sodass die Zuschauer nichts vom Konzert verpassten, sagte Mamah.

Zwölf Aufnahmen drehte die Crew am Samstag. Während der Pausen wurde der Saal immer wieder gelüftet. „Damit die Luftanlage im Saal zusätzlich unterstützt wird“, erklärte Justin Späth (43). Derzeit werde er als Hygienebeauftragter von vielen Filmteams gebucht. An den Sets ist er dann für die Einhaltung der Corona-Schutzverordnungen mitverantwortlich. „Abstandhalten, Handhygiene und die medizinische Maskenpflicht müssen alle Teilnehmer beachten. Nur die Musiker auf der Bühne dürfen während der Aufnahme ihre Maske abnehmen“, erklärte Späth. Ein Sicherheitsrisiko, denn gerade die Musiker könnten von der Bühne aus ihre Aerosole gut im Raum verteilen. Um „100prozentig“ sicherzugehen, wurden Musiker und Filmcrew vor Ort zudem auf Corona getestet. Die Rachen- und Nasenabstriche für die Schnelltests entnahm die Medizinerin Ricarda Schmithausen (36). „Es ist uns sehr wichtig, dass wir die Musiklandschaft fördern. Deshalb fahren wir für die Musiker raus, um sie bei den Proben und Auftritten hygienisch zu unterstützen“, sagte die Leiterin vom One Health-Fachbereich am Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Uniklinik Bonn. Derzeit fahre das zehnköpfige Uniklinik-Team bis zu sechs Einsätze pro Tag. „Gesang und Schauspiel starten ja jetzt wieder. Wir sind in ganz Bonn jedes Mal bei den Proben vor Ort und beraten die Künstler“, erläuterte Schmithausen. Das sei recht aufwendig, weshalb ihr Team an diesem Wochenende mal eine Pause bekommen habe. Übrigens: „Bei den meisten Antigen-Tests muss in einem Zeitraum zwischen 15 und 30 Minuten das Ergebnis abgelesen werden“, betonte die Oberärztin. Demnach könne nach 30 Minuten das Ergebnis auf den Schnelltest bereits verfälscht sein. „Es ist wie bei einen Schwangerschaftstest. Der Ablesezeitraum muss eingehalten werden.“ Schmithausen empfiehlt, vor Selbsttests die Bedienungsanleitung zu lesen.

Die für die Digital Edition angepasste Besetzung der Local Ambassadors um Roland Peil waren Marcus Schinkel, Daniel Manrique-Smith, Gert Kapo, Vincent Themba, Stella Tonon, Christian Meringolo, Naomi, David Joris, Ivo Guedes und Carmen Bown. Als Gäste standen am Wochenende zudem auf der Bühne: Sven Hammond mit seinem Sänger Jared Grant, Noemi Waysfield, Suzana Pais. Als Special Feature aus Frankreich präsentierte David Walters mit Ballaké Sissoko, Vincent Ségal und Roger Raspail ihr brandneues Projekt Nocturne.

In der Woche ab dem 23.März sollen die Aufnahmen in sechs bis acht Episoden auf der Festival-Homepage präsentiert werden, kündigte Veranstalter Manuel Banha an. Für die Besucher, die bereits Festival- oder Tageskarten für das Over the Border Festival erworben haben, ist diese Aufzeichnung kostenlos. „Für andere Interessierten kann der Zugang für einen Unterstützungsbeitrag von 9,90 Euro für alle Episoden erworben werden. Dies erfolgt über Bonnticket und dem Stremingportal Keep4us“, sagte Banha. Hierzu wurde ein Link auf der Homepage hinterlegt. „Mein besonderer Dank geht an die vielen Konzertbesuchern, die seit Beginn 2020 ihre Konzertkarten behalten haben und uns somit für die Fortführung von Over the Border vertrauen und unterstützen“, sagte Banha. Alle bisher gekauften Eintrittskarten für das Festival behalten weiterhin Ihre Gültigkeit. Laut dem Veranstalter soll das Festival im September als Hybrid-Variante durchgeführt werden. „Die Konzerte werden mit den dann gültigen Publikumsbeschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen der Pandemie durchgeführt, um Mitwirkende und Publikum zu schützen. Dazu wird eine digitale Erlebnisvariante der Konzerte ergänzt.“ Sollten bis zu dem Zeitpunkt keine Veranstaltungen mit Publikum möglich sein, finden die Konzerte digital statt.

