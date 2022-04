Verhandlung in Bonn : Schützenverein will wegen Corona Miete zurück

Bonn Ein Bonner Schützenverein soll Schützenbrüdern nach einem Widerrufsvergleich nur die Hälfte der Miete zurücküberweisen. In der ersten Instanz war noch die Rücküberweisung des gesamten Betrages festgeschrieben worden.

„Legal Tech hätte wohl anders entschieden“, glaubt der Bonner Landgerichtspräsident Stefan Weism ann. Die neuartige Informationstechnik, die sich mit der Automatisierung von juristischen Tätigkeiten befasst, könne in vielen Angelegenheiten hilfreich sein, in komplexen Fällen aber eben doch keinen lebendigen Menschen ersetzen. Konkret ging es um eine Berufungsverhandlung seiner Zivilkammer, bei der das Ergebnis von dem abhing, was der Gesetzgeber mit einem Gesetz beabsichtigt hatte und nicht von dessen bloßem Wortlaut.

Der Fall: Ein Bonner Bonner Schützenverein stellt gegen Mietzahlungen regelmäßig auch anderen Schützenvereinen seine Schießanlage zur Verfügung. So auch einem Kölner Verein, der in der Zeit der Corona-Lockdowns vom 22. März bis 22. Mai 2020 sowie im Dezember desselben Jahres dort allerdings nicht trainieren konnte. Dennoch zahlten die Schützenbrüder aus der Domstadt auch in dieser Zeit pünktlich ihre Miete. Den auf die Schließungszeit entfallenden Teil wollten sie aber Ende des Jahres von den Bonner Brüdern wieder zurückhaben und waren mit diesem Anliegen in der ersten Instanz vor dem Bonner Amtsgericht auch erfolgreich: 2.606,10 Euro nebst fünf Prozent Zinsen sprach das Gericht den Kölnern zu.