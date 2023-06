Verstöße gegen Schulpflicht Bezirksregierung Köln verschickt 315 Bußgeldbescheide

An Flughäfen könnte es sogar sein, dass Eltern, die mit schulpflichtigen Kindern außerhalb von Ferienzeiten verreisen wollen, dort von der für Flughäfen zuständigen Bundespolizei angesprochen werden. Zwar obliege es der Bundespolizei im Rahmen ihrer polizeilichen Aufgabenwahrnehmung nicht, etwaige Kontrollen durchzuführen, so der Sprecher der NRW-Bundespolizei, Jens Flören. „Sollten wir im Zuge unserer Aufgabenwahrnehmung dennoch Erkenntnisse gewinnen, die für einen etwaigen Verdacht sprechen könnten, würden wir einen entsprechenden Bericht an die zuständige Aufsichtsbehörde fertigen.“ Dies sei in den vergangenen Jahren an NRW-Flughäfen in einzelnen Fällen vorgekommen; eine entsprechende Statistik gebe es nicht.