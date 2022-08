Stadt schlägt Neubau vor : Bonner Grüne tragen Abriss einer Sporthalle mit

Neubau in Tannenbusch : Billige Fassade an Bonner Schulzentrum stößt auf Kritik Gut zwei Millionen Euro kann die Stadt bei der Gestaltung der Fassade am geplanten Neubau des Schulzentrums Tannenbusch sparen, wenn sie anstatt Klinker nur Klinkerriemchen nimmt. Für die CDU ist das Sparen am falschen Ende.