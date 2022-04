Junge Bonnerin und ihr Öko-Hostel : Sehnsucht nach dem Herzensprojekt auf den Philippinen

Das Mango Tree Eco-Hostel ist aus Bambus, Ecobricks und Lehm gebaut. Foto: Privat

Brüser Berg Antonia Kassen hat mit zwei Freundinnen das „Mango Tree Eco-Hostel“ auf der Philippineninsel Negros realisiert. Nach langer Corona-Pause kann sie ihre umweltfreundliche und ökologische wertvolle Herberge wieder besuchen.



Die Welt ein bisschen besser machen: Das hatte sich Antonia Kassen (23) vorgenommen, als sie sich im Oktober 2019 mit der Tauchlehrerin Julia Heintz (31) und der Architektin Pilar Velejo Coca (30) zur Philippineninsel Negros aufmachte (der GA berichtete). Kennengelernt hatte Kassen die beiden Mitstreiterinnen während ihrer rund zweijährigen Auszeit, die sie sich nach dem Abitur am Hardtberg-Gymnasium nehmen konnte. Auf Work-and-Travel-Weise wollte sie etwas von der Welt kennenlernen und sich dabei auch über ihren damaligen Berufswunsch, Umweltmanagement zu studieren, Klarheit zu verschaffen.

Mit ihren Freundinnen entstand schließlich der Plan, ein umweltfreundliches und ökologisches Hostel zu bauen. Inspirationen dazu kam unter anderem von einer Kaffeeplantage in den Bergen von Negros, wo die drei Frauen ein aus Bambus erstelltes dreistöckiges Haus studieren konnten und von einem Hostel auf einer Nachbarinsel von Negros, das zu einem Großteil aus Ecobricks (siehe Info-Kasten) erstellt wurde.

Baumaterial aus Recycling-Material Was sind Ecobricks? Ein Ecobrick ist eine PET-Flasche, die mit sauberem und trockenem Altplastik gefüllt ist. Die Herstellung ist einfach und unkompliziert. Es sind dafür keine Maschinen oder besondere Fähigkeiten erforderlich. PET-Flaschen werden von Hand dicht mit Plastikmüll gestopft, um damit Bausteine herzustellen. Auf diese Weise verhindern die Ecobricks, dass die Giftstoffe und Mikroplastik in die Natur gelangen. Ecobricks können langfristig in Lehmbauten und für Eingrenzungen von Freiflächen verbaut werden. Sie werden als ein einfacher Weg bezeichnet, persönliche Verantwortung für Plastikmüll zu übernehmen, indem er aus Industrie und aus der Biosphäre herausgehalten wird. hsf

Bewusstsein für Gefahren von Mikroplastik vermitteln

Das aus Plastikflaschen hergestellte Baumaterial soll einen Beitrag dazu leisten, vor Ort den Anteil von Plastikmüll zu verringern und darüber hinaus ein Bewusstsein für die zunehmende Umweltzerstörung durch Mikroplastik vermitteln. Einige Tonnen Plastikflaschen und -müll konnte auf diese Weise im Eco-Hostel ökologisch sinnvoll eingesetzt werden.

Auch wenn für Kassen einiges anders verlief als gedacht, sind die drei Freundinnen heute Besitzerinnen des umweltfreundlichen und ökologischen „Mango Tree Eco-Hostels“ auf der Insel Negros. Das etwa 700 Quadratmeter mit Palmen und Mangobäumen bestandene Grundstück konnten sie als Ausländerinnen allerdings nur mit einer rechtlich verlangten Mehrheitsbeteiligung von befreundeten Philippinos erwerben. Neben einem neun Meter hohen aus Bambus nach Plänen von Velejo Coca gebauten Haupthaus mit 24 Betten im ersten Stock und einem Saal mit den bei Backpackern so beliebten – weil günstigen - Hängematten, gibt es noch drei Bambushütten als „Einzelzimmer“ sowie einen Küchen- und Restaurantbau in dem bei Veranstaltungen auch lokale Gerichte verzehrt werden können.

Hostel ist jetzt auch auf internationalem Portal buchbar

„Es war immer ein Traum von mir, auf einer Bühne zu stehen und mit meiner Ukulele Musik zu machen“, lacht Kassen. Bald dürfte ihr Traum in Erfüllung gehen. Anfang Mai wird sie nach Manila fliegen, um endlich – nach rund zwanzig Monaten Abwesenheit – ihr Hostel wiederzusehen. Durch die Corona-Pandemie war ihr das bis vor wenigen Wochen verboten. Ihre Freundin Julia Heintze hatte in dieser Zeit das Hostel gemanagt, das im Juli letzten Jahres erstmals für einheimische Rucksacktouristen und Reisende öffnete. Ausländischen Touristen war es durch strenge philippinische Covid-Schutzverordnungen bislang nicht möglich, einzureisen. Gerade erst wurde das Mango Tree Hostel auf Booking.com buchbar.

Antonia Kassen konnte anfangs zwar tatkräftig an ihrem Hostel mitplanen und -bauen, fiel jedoch wegen Erkrankung an einem Pfeifferschen Drüsenfieber schon im Juni 2020 aus und musste damit unplanmäßig im folgenden August die Insel und das gemeinsame entstehende Projekt verlassen. Nur kurz konnte sie vor Abflug noch sehen, was aus dem Mango Tree Eco-Hostel geworden ist. Doch durch ihre tatkräftige Mitarbeit im Kölner Senftöpfchen-Theater, geleitet von ihrer Mutter Alexandra Kassen, konnte sie den Weiterbau des Hostels durch regelmäßige Überweisungen zumindest finanziell unterstützen.

Anerkennung kommt auch von den Einheimischen Philippinos

„Ich bin unglaublich stolz auf meine Partnerinnen und froh, mit den beiden das Projekt gestartet zu haben“, sagt sie heute. Sie bewundert die Architektin Velejo Coca, die erstmalig mit Bambus und Ecobricks baute und selbst von den Philippinos Anerkennung erfuhr. Auch freut sich Kassen über den Einsatz von Heintz, der es gelingt, trotz aller Corona-Widrigkeiten für Gäste im Hostel zu sorgen und Musikfestivals und -veranstaltungen zu organisieren, die das Hostel langsam wieder mit Leben füllen. Auf Instagram und Facebook sind die Aktivitäten vor Ort zu verfolgen. Gerade noch fand dort eine „Fullmoon Party“ mit mehreren DJs und Live-Musik statt.

„Es ist diese Lebensfreude unter Palmen, die mich sicherlich nie wieder loslassen wird“, sagt Kassen. Auch wenn sie im letzten Jahr in Köln ein Studium der „Economics und Social Sciences“ begonnen hat, weiß sie schon jetzt, dass sie einen Teil des Jahres auf den Philippinen verbringen möchte. „Den ganzen Winter hier in Deutschland gewesen zu sein, war für mich schon eine Zumutung“, lacht sie. „Ich habe dabei die gute Laune und die Lebensfreude der Menschen vermisst“, so Kassen. Es gehe dort nicht immer nur um ein Schneller, Weiter und Höher.

Nachhaltig: Auch zuhause auf dem Brüser Berg benutzt Antonia Kassen eine geleerte Konservendose zum Einpflanzen einer Primel.

