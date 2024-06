Interview mit Seniorenheimleiter Jürgen Zens „Man muss sich frühzeitig überlegen, wie und wo man im Alter leben will“

Die Babyboomer kommen langsam in ein Alter, in dem sie sich unbedingt Gedanken machen sollten, was geschieht, wenn sie sich nicht mehr alleine versorgen können, rät Jürgen Zens. Wie man die Pflege für sich und Angehörige richtig organisiert und Personal in der Branche halten kann, darüber sprach GA-Redakteurin Lisa Inhoffen mit dem Leiter des Seniorenheims Josefhöhe in Auerberg.