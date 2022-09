Komtrolle am Siegburger Bahnhof : Bundespolizei erwischt 24-Jährigen mit 60 Gramm Marihuana

Marihuana mit einem Bruttogewicht von 60,5 Gramm hat die Polizei bei einem 24-Jährigen sichergestellt. Foto: dpa/Oliver Berg

Siegburg/Bonn Am späten Sonntagabend hat die Bundespolizei am Siegburger Bahnhof einen 24-Jährigen mit rund 60 Gramm Marihuana erwischt. Die anschließende Wohnungsdurchsuchung in Bonn blieb ergebnislos. Den Bonner erwartet jetzt ein Strafverfahren.



Beamte der Bundespolizei erhielten am späten Sonntagabend gegen 23.45 Uhr in Siegburg einen Hinweis auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln, wie die Bundespolizei in Sankt Augustin mitteilte. Zivile Kollegen hatten die Polizisten informiert, dass ein junger Mann am Siegburger Bahnhof vermutlich Drogen in seiner Tasche verstaut habe.

Daraufhin kontrollierten die Polizisten den 24-jährigen Verdächtigen und wurden fündig. Neben einem Beutel mit 60,5 Gramm Marihuana konnten die Beamten noch eine Feinwaage sichern. Diese Waagen werden laut Polizei unter Drogenhändlern zum Abmessen ihrer Ware verwendet.