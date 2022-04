Ausbau des Reuterparks in Kessenich schreitet voran : Skate und Pumptrack in der Sportstadt

Bonn Der Ausbau des Reuterparks schreitet voran. Barrierefrei Zugänge sind geplant. Die Übergabe soll noch vor Weihnachten erfolgen.

Königs- und Fürstensöhne traten dort einst auf dem Tennisplatz gegeneinander an, im Winter 1879 drehte Bonns High Society auf der Schlittschuhbahn elegant Pirouetten, im Sommer 1889 eroberten sogar Croquetspieler das Areal. Das imposante Clubhaus am Rande des Reuterparks, das man in Bonn heute als „Haus der Jugend“ kennt, lässt immer noch erahnen, wie elegant es dort einst zuging.

Im ersten Bauabschnitt werden 15.000 Quadratmeter umgestaltet

In einem ersten Abschnitt wird ein etwa 15.000 Quadratmeter großes Areal der Gesamtfläche von etwa 2,3 Hektar umgestaltet. Dort entsteht derzeit eine Skate- und Pumptrackanlage. Die Besonderheit liegt in der inklusiven Ausrichtung. Die Anfahrtsbereiche sind auch für Rollstuhlfahrer erreichbar und die Tiefpunkte werden ebenerdig mit den Wegen verbunden. Außerdem werden drei der vier Zugänge zum Reuterpark barrierefrei sein. „Damit ist der Reuterpark ein Schlüsselprojekt in der Entwicklung von Bewegungs- und Begegnungslandschaften im öffentlichen Raum in Bonn. Mit der Umgestaltung leisten wir einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zu einer inklusiven Sportstadt“, lobte Günther das Projekt. Der Park erhält außerdem ein inklusives Wegenetz mit taktilen, kontrastreichen Einfassungen sowie eine gute Ausleuchtung.