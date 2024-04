Rat entscheidet im Juni So äußert sich die Politik zum potenziellen Nachfolger der Kämmerin

Für SPD-Ratsfraktionschefin Angelika Esch spielt Fark als künftiger Kämmerer eine andere Rolle als bei der IHK: „Aussagen zu Sachthemen sind inhaltlich von der Institution geprägt, für die man spricht.“ Mit Michael Fark werde ein ausgewiesener Fachmann in Sachen Finanzen vorgeschlagen, der zudem über ein hohes Maß an Verwaltungserfahrung verfügt, so machte Esch deutlich, dass ihre Fraktion hinter dem Vorschlag Dörner stehe. Das tut offensichtlich auch die Linken-Ratsfraktion. „Entscheidend für einen Kämmerer ist die Qualifikation, die städtischen Finanzen gut zu managen, nicht aber, ob er in vorheriger Position unsere Verkehrspolitik besonders gemocht hat“, so Fraktionschef Michael Faber. Auch Volt-Fraktionchefin Friederike Martin begrüßt den Personalvorschlag. „Wir erwarten, dass das Controlling künftig in der Stadtverwaltung besser laufen wird.“