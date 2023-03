Hilfe für die Ukraine Bonner Spendenaktion für die Frontstadt Cherson angelaufen

In Bonn ist eine großangelegte Spendenaktion für die ukrainische Frontstadt Cherson angelaufen. Mit Unterstützung der Organisation „Help – Hilfe zur Selbsthilfe“ startet die Kommune im Rahmen ihrer neuen Solidaritätspartnerschaft das Projekt „Bonn hilft Cherson“. Erste Maßnahmen sind an einem Runden Tisch der Stadtverwaltung am Freitag besprochen worden, zu dem auch Chersons Vize-Bürgermeister Anton Jefamov zugeschaltet war. Help will aufgrund der „bewegenden Schilderung“ des Ukrainers 100.000 Euro aus Eigenmitteln bereitstellen, wie der Bonner Verein mitteilt.