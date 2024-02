Die neue Lust am Gärtnern So nutzt eine junge Bonnerin Nischen zur Selbstversorgung

Dass die Bonner Hofgartenwiese als Kartoffelacker herhalten musste, ist über 100 Jahre her und war der Not geschuldet. Aber vielleicht erleben wir es wieder. Und sei es nur als Ausdruck eines Lebensstils. Denn: Nachrichtensprecherin Judith Rakers tut es, Influencerin Veronika Heilbrunner tut es, und der britische Moderator und Autofanatiker Jeremy Clarkson ebenso. Auch beim Warten vor dem Kindergarten ist man im Nu umgeben von Kräutergruppen, Hobbyimkerinnen und Brotbackrezepten. Und Dutzende von Youtubern entführen ihre Zuschauer wöchentlich auf Augenhöhe mit Regenwurm und Ackerkrume. Die Zukunft, so scheint es, gehört den Selbstversorgern (und denen, die es werden wollen). Aber warum eigentlich?