Präsenzunterricht fällt aus So reagieren Schulen und Kitas auf den Schnee in Bonn

Ruhig war es in den halligen Gängen der Karlschule am Mittwochmorgen. Rektor Tobias Hillebrand wartete mit etwa zehn Kolleginnen und Kollegen geduldig im Lehrerzimmer. In der kühlen Morgenluft unterhielten sich drei Lehrkräfte vor dem Eingang der Schule in der Bonner Altstadt, Patrouille stehen sozusagen. Denn: Aufgrund der Unwetterwarnung vor starkem Schneefall hatte die Bezirksregierung Köln am Dienstagnachmittag festgelegt, den Präsenzunterricht am Mittwoch in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis ausfallen zu lassen. Mittwochnachmittag fiel dann die Entscheidung, aufgrund der extremen Wetterlage auch am Donnerstag die Schulen geschlossen zu halten.