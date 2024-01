Teures E-Bike aus Hauskeller geklaut Wenn das lieb gewonnene Fahrrad gestohlen wird

Das erste Mal in vier Jahren war Kristian Wiegand unachtsam. Ausgerechnet in der einen Nacht, als der 46-Jährige sein E-Bike im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bonner Altstadt nur abgeschlossen, nicht aber festgeschlossen hatte, schlugen die Täter zu. Lediglich das Fahrrad seiner Tochter wurde an der eigens angefertigten Konstruktion an der Kellerwand befestigt, wo sonst auch das E-Bike steht. „Ich dachte mir, dass ich es sowieso am nächsten Morgen brauche und habe daher zum ersten Mal, seit ich das Rad habe, nur das meiner Tochter festgeschlossen“, berichtet Wiegand.