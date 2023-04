Solarbetriebene Technologie So setzen Bonner Unternehmen auf die Kraft der Sonne

In Süddeutschland nutzt die Gemeinde Frensdorf (in der Nähe von Bamberg) die Sonne, um Laternen zu betreiben. Sie kommen dort seit 2018 zum Einsatz, wo keine Stromkabel liegen und gewöhnliche Laternen deshalb nicht bezahlbar wären. Die Stadtwerke Bamberg haben seit diesem ersten Test noch weitere solcher Laternen aufgestellt. „Grundsätzlich sind unsere bisherigen Erfahrungen in Bezug auf die Qualität und die Haltbarkeit der Technik sehr positiv“, teilt eine Sprecherin mit. Den Einsatzbereich sehe man vor allem im ländlichen Raum. In Zukunft könnte aber auch der Aspekt Energie zu sparen, wichtiger werden.