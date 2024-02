Wenige Busse, keine Bahnen So wirkt sich der ÖPNV-Streik auf die Bonner aus

Stell dir vor, es ist Streik und keiner steht im Stau. Obwohl am Freitag im Nahverkehr keine Bahnen gefahren und die meisten Busse in den Depots geblieben sind, gab es kein großes Verkehrschaos in Bonn und der Region. Das lag offenbar daran, dass viele Beschäftigte im Homeoffice blieben oder sich Alternativen suchten. So wie Harald Färber, der dank der App GoFlux regelmäßig andere in seinem Auto mitnimmt. Manch einer ärgerte sich dennoch über den Streik, vor allem mit Blick auf Karneval.