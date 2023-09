Kommentar zur Wohnungsnot in Bonn Soziale Sprengkraft

Meinung | Bonn · Ein 62-Jähriger lebt seit gut zwei Monaten in einer vorrübergehend stillgelegten Bushaltestelle am Frankenbad. Die wachsende Wohnungsnot in Bonn birgt soziale Sprengkraft, meint GA-Redakteurin Lisa Inhoffen

Von Lisa Inhoffen Redakteurin Bonn

27.09.2023, 09:00 Uhr

Neue Wohnungen entstehen im Neubaugebiet Westside in Endenich. Allerdings sind die Mieten dort für viele kaum erschwinglich. Foto: Meike Böschemeyer

