Spargelzeit in Bonn : Diese Restaurants in Bonn und der Region bieten Spargel an

Verkaufsautomat in Meckenheim : Spargel, Fleisch und Hollandaise aus dem Automaten Der Obstohof Cremerius aus Meckenheim bietet seit Neuestem Obst, Gemüse und Grillfleisch in einem Verkaufsautomaten auf dem Hof an – und das rund um die Uhr an. Damit ergänzt er eine Reihe anderer Automaten in der Region.