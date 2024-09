Sperrung der A565 Im Berufsverkehr in Bonn sind jetzt starke Nerven und viel Geduld gefragt

Und wieder müssen sich Autofahrer vor allem im Bonner Süden und Westen in Geduld üben: Wegen des seit Samstag gesperrten Teilstücks der A565 zwischen den Anschlussstellen Bonn-Poppelsdorf und Bonn-Nord in beide Fahrtrichtungen kommt es vor allem im Berufsverkehr am Morgen sowie am späten Nachmittag zu langen Staus. Betroffen sind auch Busse der Stadtwerke Bonn (SWB). Auch in den nächsten Tagen sollten Autofahrer und Busfahrgäste sich auf längere Fahrtzeiten einstellen. Grund für diese Einschränkung sind, wie berichtet, spezielle Arbeiten auf der Großbaustelle am Endenicher Ei. Die Sperrung soll voraussichtlich nächsten Montag gegen 5 Uhr morgens aufgehoben werden.