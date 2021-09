Urteil des Bonner Landgerichts : Spitzenkandidat zieht Pfefferspray-Pistole

BONN AfD-Politiker (69) muss 1000 Euro Strafe zahlen. Er war beim Aufhängen seines Wahlplakats attackiert worden. Ein Farbanschlag auf sein Wohnhaus bleibt wohl ungesühnt.

Im September 2020, auf dem Höhepunkt des Kommunalwahlkampfes, war es wiederholt zu Straßenangriffen gegen Politiker gekommen – vorwiegend gegen Vertreter des rechten Spektrums So auch am 5. September, als der AfD-Kandidat Wolfgang Truckenbrodt gerade dabei war an der Prinzenstraße in Friesdorf seine Wahlplakate aufzuhängen. Laut Polizei soll an diesem Tag ein 55-Jähriger aus seinem Auto ausgestiegen und Truckenbrodt gezielt provoziert haben. Der 69-jährige Kommunalpolitiker fühlte sich bedroht, zog seine Pfefferspray-Pistole und zielte auf den Kontrahenten. Diesem gelang es noch, Schutz hinter einem PKW mit Anhänger zu finden, er wurde seitlich am Hals getroffen. Beide Beteiligte brachten den Fall zur Anzeige.