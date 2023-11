40 Jahre Improvisations-Theater Springmaus-Gala mit Staffelübergabe

Die Springmäuse können nicht nur Comedy und Theater. Sie können auch richtig feiern. Wie jetzt bei der ausverkauften Gala im Haus der Springmaus in Endenich anlässlich des 40. Geburtstags des Improvisations-Theaters. Eine Gala, die mehr an ein großes Familienfest erinnerte und bei der auch an diejenigen gedacht wurde, die nicht auf der Sonnenseite leben: Rund 5000 Euro Reinerlös aus Eintrittsgeldern und dem Verzicht aller Mitwirkenden und Mitarbeiter auf jegliche Bezahlung wollen die Springmäuse jeweils zur Hälfte an den Kinderschutzbund und die GA-Aktion „Weihnachtslicht“ spenden, kündigte Berit Baumhoff vom Haus der Springmaus an.