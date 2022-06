Stabwechsel bei der Bonner CDU : Katzidis ist nicht mehr CDU-Kreisvorsitzender

Bonn Jetzt ist es amtlich: Christos Katzidis ist neuer Präsident des Fußballverbandes Mittelrhein (FVM). Sein Amt als Bonner CDU-Kreisvorsitzender legte er nieder. Die Geschäfte der Partei führt Bad Godesbergs Bezirksbürgermeister Christoph Jansen nun kommissarisch.

Bei der Bonner CDU bahnt sich ein Stabwechsel an: Der Bonner CDU-Landtagsabgeordnete Christos Katzidis hat an diesem Samstag sein Amt wie angekündigt als Kreisvorsitzender vorzeitig niedergelegt. Grund: Der 51-Jährige wurde am Samstag zum Nachfolger Bernd Neuendorfs als Präsident des Fußballverbandes Mittelrhein (FVM) gewählt. Neuendorf ist seit März Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Um sich seinem neuen Ehrenamt konsequent widmen zu können, habe er sich entschlossen, den Vorsitz der Bonner CDU direkt nach dieser Wahl abzugeben. Katzidis war achteinhalb Jahren Bonner CDU-Chef.