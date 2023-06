Zerstörter Kachowka-Staudamm Stadt Bonn will Hilfe für Cherson verstärken

Chersons Militärverwaltung hatte die Stadt Bonn im Januar offiziell um Hilfe beim Wiederaufbau der stark zerstörten Stadt am Dnepr gebeten, aus der sich die russischen Angreifer im November zurückgezogen hatten. Ende März einigte sich die Bonner Stadtverwaltung an einem Runden Tisch mit der Hilfsorganisation Help auf eine enge Zusammenarbeit. Help sagte für das Projekt 100.000 Euro aus eigenen Mitteln zu. Angesichts der jüngsten Flutkatastrophe habe die humanitäre Nothilfe in Cherson jedoch Vorrang, erklärte eine Vereinssprecherin in Bonn am Freitag. Bislang seien rund 12.000 Euro an Spenden für das Projekt „Bonn hilft Cherson“ eingegangen. Die Sprecherin geht davon aus, dass die Spendenbereitschaft steigen werde.