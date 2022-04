Erinnerungen von GA-Lesern an vergangene Mainächte

Diese wunderschöne Geschichte schrieb uns Lana: „Ich kam in der Nacht zum 1. Mai aus dem Urlaub mit meiner Mama zurück nach Bonn, und mein Freund holte mich am Flughafen ab. Als wir meiner Wohnung näherten, sah ich etwas Großes, konnte aber zunächst in der Dunkelheit nicht erkennen, was das war. Ein riesiger Maibaum mit selbst angebrachten Schmuckbändchen und meinem Namensschild wartete auf mich. Mein Freund hatte ihn mit dem Fahrrad durch ganz Bonn transportiert und nachmittags mit wasserfesten farbigen Bändern ein paar Stunden lang vor meiner Haustür dekoriert - zum Erstauen meiner Nachbarn. Ein gutes Jahr später haben wir uns das Ja-Wort im Herzen von Bonn gegeben und während ich das schreibe, schaukele ich unseren Sohn in den Schlaf, den ich meinem Mann am Heiligabend geschenkt habe. Das Namensschild von meinem Maibaum bewahre ich noch immer auf. So war der Anfang unserer Geschichte, denn es geht weiter und noch viele spannende Kapitel warten auf uns.“