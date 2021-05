Demo am 1. Mai : „Internationalistisches Mai-Bündnis“ zieht durch Bonn

Bonn Das „Internationalistische Mai-Bündnis“ in Bonn hat seinen Demonstrationszug am späten Samstagvormittag gestartet. Die rund 150 Teilnehmer fordern eine Mietpreisbremse und höhere Gehälter für Pflegkräfte.

Darüber hinaus gebe es „genug Gründe“ gerade am Tag der Arbeit auf die Straße zu gehen: „Die Lage der lohnabhängig Beschäftigten vor allem die der Pflegekräfte in der Corona-Krise, die Diskussion über die bundesweite Einführung der Mietpreisbremse, die Unterbezahlung der Honorarkräfte an Musikschule und VHS und nicht zuletzt die Frage, wer zahlt die Kosten der Pandemie sind nur wenige Beispiele“, zählt Repschläger auf. Der Politiker der Bonner Linksfraktion befürchtet, dass die Kosten der Pandemie auf die Bevölkerung abgewälzt werden könnten.

Acht Demonstrationen am Wochenende in Bonn angekündigt

Im Anschluss wollen sich nach Angaben des Veranstalters rund 200 Personen auf dem Vorplatz des Frankenbades treffen und dort ab 14 Uhr demonstrieren. An der Mai-Kundgebung in der Altstadt nehmen demnach 12 Organisationen mit Infoständen teil. Essens- und Getränkestände gebe es wegen der Pandemie aber nicht, so der Veranstalter. Auch habe das Mai-Bündnis in den letzten Jahren ihr Fest auf dem Schulhof der Marienschule abgehalten. Wegen der Corona Schutzverordnungen sei man nun auf den Frankenbadplatz gewechselt, erklärt Repschläger.