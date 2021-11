Im Dottendorfer Ortszentrum plant man zurückhaltend : 100. Jazznacht frühstens im Frühjahr möglich

Dottendorf Die Veranstalter sind wegen Corona vorsichtig und wollen nicht vor 2022 terminieren. Das Abwarten fällt allen schwer. Immerhin werden die Räume wieder von probenden Theatergruppen, Chören und Bands genutzt.

Veranstaltungen sind frühestens im Frühjahr möglich

Treibende Kraft für die Kulturveranstaltungen im Ortszentrum ist das Musikmachen. Kaupert ist Pianist in der Jazzband „Five Senses“. Niefind rockt mit „Never too late“. Die Musiker hatten anderthalb Jahre Zeit, am Programm zu feilen. Jetzt wollen sie vors Publikum treten. Das Lieblingsstück der Gruppe ist „Looking out my backdoor“ von Creedence Clearwater Revival. „Wir warten auf Termine“, sagt Niefind. Vielleicht starte man Anfang des Jahres mit einem Testkonzert für „Family and Friends“.