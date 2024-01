Bauern-Demo in Bonn Bauernschaft: „Wir wollen einen legalen Protest mit legalen Mitteln“

Am Donnerstag ist die Bundesregierung den Landwirten in Deutschland einen Schritt entgegengekommen: Sie will geplante Kürzungen von Subventionen für die Landwirtschaft teilweise zurücknehmen. Für die Landwirte reicht das nicht: Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, hält die Nachbesserungen für unzureichend. „Dies kann nur ein erster Schritt sein. Unsere Position bleibt unverändert: Beide Kürzungsvorschläge müssen vom Tisch“, so Rukwied am Donnerstag.