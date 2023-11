Sessions-Start Hier finden am 11.11. Partys in Bonn und der Region statt

Service | Bonn / Region · Zur großen Freude aller Jecken startet die neue Karnevalsession in diesem Jahr an einem Samstag. Wir geben einen Überblick, wo in Bonn und der Region am 11.11. gefeiert und geschunkelt wird.

11.11.2023 , 14:16 Uhr

Am 11.11. finden wieder zahlreiche Karnevalspartys statt. Foto: Benjamin Westhoff