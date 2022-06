Unifest in Bonn : „Endlich geschafft“: 1200 Bonner Uni-Absolventen feiern ihren Abschluss

Bonn Rund 1200 Absolventen von sieben Fakultäten haben am Samstag beim Unifest den Abschluss ihres Studiums gebührend gefeiert. Bei dem Festakt mit Bühnenprogramm auf der Hofgartenwiese bildete das traditionsreiche Hütewerfen den krönenden Abschluss der Feierlichkeiten.



Etwa drei Stunden vor dem traditionellen Hütewerfen fieberten aber alle erst einmal der Eröffnung entgegen. „Ich bin wahnsinnig gespannt, was mich gleich erwartet“, sagte Jan Luca Weber. Der 22-Jährige hat dieses Jahr sein Bachelor-Studium in VWL erfolgreich abgeschlossen. „Ich bin froh und stolz, dass ich es durchgezogen habe“, sagte Weber. Aufgeteilt nach Fakultäten zogen die Absolventen aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig auf die Hofgartenwiese. Hier wurden sie von knapp 4000 Gästen mit Applaus empfangen: Familien, Freunde und Angehörige waren dabei, schließlich hatten sie mit ihrer Unterstützung in vielen Fällen zu einem erfolgreichen Studienabschluss beigetragen.

Als sich alle Fakultäten auf der Hofgartenwiese versammelt hatten, ergab sich ein farbenfrohes Bild: An ihrem Talar trugen die Absolventen Schärpen, deren Farben ebenso wie die Farbe des „Bömmel“ am Barett die Zugehörigkeit zu einer der sieben Fakultäten kennzeichnete. „Wir freuen uns, dass wir nach zwei Jahren Corona wieder feiern können“, eröffnete Rektor Michael Hoch seine Ansprache. Im Jahr 2005 hatte die Uni Bonn erstmals die Abschlussfeier nach amerikanischem Vorbild ausgerichtet und den Absolventen die Möglichkeit gegeben, im Talar ihre Urkunden entgegenzunehmen. „Wir waren die erste große Traditionsuni, die das gemacht hat“, berichtet Andreas Archut, Presseprecher der Uni Bonn. In den Jahren 2017 bis 2019 musste die Feier aufgrund der Bauarbeiten an der Hofgartenwiese in den Telekom Dome verlegt werden. Jetzt war man nach sechs Jahren erstmals wieder auf die Hofgartenwiese zurückgekehrt. Für den diesjährigen Jahrgang war es insbesondere ein Studium, das von der Corona-Pandemie geprägt war. Felix Bender, Absolvent der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, sprach stellvertretend für den gesamten Abschlussjahrgang und brauchte nur zwei Worte, um zusammenzufassen, was wohl alle Absolventen gedacht haben: „Endlich geschafft!“

„Trotz einer schwierigen Zeit während der Pandemie haben wir es geschafft. Darauf können wir stolz sein“, sagte Bender. Dass an diesem Nachmittag alle Reden ins Englische übersetzt wurden, belegte den internationalen Charakter der Bonner Uni: Allein zum diesjährigen Abschlussjahrgang zählen Absolventen aus 17 Nationen. Während der Internationaler Chor der Uni Bonn, sowie später der Jazzchor der Uni Bonn, auf der Bühne für die musikalische Untermalung sorgten, wurde auf der Hofgartenwiese der „Graduation Walk“ eröffnet. Hier warteten verschiedene Aktionsstände auf die Absolventen. Diese waren jedoch nach den offiziellen Reden erst einmal sehr damit beschäftigt, unter den vielen Besuchern ihre Angehörigen ausfindig zu machen. War dies gelungen, folgte die obligatorische Fotosession. Viele Absolventen blickten mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf ihr Studium zurück, denn die vergangenen zwei Jahre haben die Studierenden vor große Schwierigkeiten gestellt. „Die Vereinbarung von Lernen und Privatleben war die größte Herausforderung. Vorher hatten wir eine bessere Verbindung zu unseren Kommilitonen, die hat die vergangenen zwei Jahre gefehlt“, sagt Tatjana Mänz, während sie mit ihren Freunden Tobias Hufner, Konstantin Kleinod und Catarina Malien noch einige Fotos macht. Die ganze Gruppe blickt mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf ihre Studienzeit zurück: „Die räumliche Trennung hat beim Lernen zuhause gefehlt. Aber immerhin haben die Lerngruppen über Zoom funktioniert“, sagt Malien.