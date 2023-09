13. Bonner Energietage Viele Fragen um Wärmepumpen, Solar und Co.

Auf eine lange Lieferzeit müssen sich Solarkunden laut Dennis Fischer von Benz Solar derzeit eher nicht einstellen. Bei ihnen seien die Lieferzeiten im Photovoltaik Bereich inzwischen wieder human: „Ab Auftragsbestätigung würde ich mit zwei Monaten rechnen bis zur Projektrealisierung. Das ist im Moment unser Timing“, sagte er. Noch vor einiger Zeit habe man hier mit zehn bis zwölf Monaten rechnen müssen. Ein Grund für die Verbesserung sei etwa, dass die Lieferketten wieder besser funktionierten. Die Kostenthematik sei wiederum eine der häufigsten Fragen, die von Kunden an ihn herangetragen werde. Prinzipiell sei eine Photovoltaikanlage dabei eine Investition: „Wenn man sie an den Verbrauch optimiert“, so Fischer, dauere es im Schnitt zehn bis zwölf Jahre, bis sich eine solche Anlage amortisiert habe.