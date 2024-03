Mordkommission ermittelt 15-Jähriger bei Messerangriff im Hofgarten lebensgefährlich verletzt

Am Freitagabend ist ein 15-Jähriger bei einem Messerangriff am Hofgarten in Bonn lebensgefährlich verletzt worden. Das berichtete die Polizei Bonn am Samstagmorgen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Jugendliche mit einem Freund gegen 20.39 Uhr im Regina-Pacis-Weg in Höhe der Uni-Mensa unterwegs gewesen, als es zu dem Angriff kam.