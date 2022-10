Collegium Albertinum in Bonn : 150 Jahre alte Blutbuche muss gefällt werden

Die Blutbuche am Collegium Albertinum ist nicht mehr standsicher. Daher muss der Baum gefällt werden. Foto: Erzbistum Köln/Jelen

Bonn Die große 150 Jahre alte Blutbuche am Haupteingang des Collegiums Albertinum an der Adenauerallee soll noch in diesem Monat gefällt werden. Das Erzbistum Köln bedauert diesen Schritt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die große Blutbuche neben dem Haupteingang des Collegiums Albertinum an der Adenauerallee wird noch in diesem Monat gefällt. Wie das Erzbistum Köln mitteilt, ist der Baum schon seit einigen Jahren von Pilzen befallen. Ein Sachverständiger der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen habe nun nahegelegt, die Buche vorsorglich zu fällen, da ihre Standsicherheit nicht mehr gegeben sei.

In den vergangenen Jahren setzte sich das Erzbistum Köln laut eigener Mitteilung dafür ein, den rund 150 Jahre alten Baum trotz Krankheitssymptomen zu erhalten. Aufgrund eines vorausgegangenen Baumgutachtens wurde demzufolge zuletzt 2018 die Krone des damals 22,5 Meter hohen Baumes um etwa drei Meter zurückgeschnitten, um die Windangriffsfläche zu verringern. Der Zustand der Buche habe sich im vergangenen Jahr jedoch stark verschlechtert. Die Fällung sei unumgänglich.

(ga)