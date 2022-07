Sexualdelikt in Bonn : Tatverdächtiger stellt sich nach Vergewaltigung von 17-Jährigem

In Bonn wurde ein 17-Jähriger vergewaltigt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Nach der Vergewaltigung eines 17-Jährigen in einem Bonner Parkhaus hat sich der Tatverdächtige gestellt. Die Polizei hatte mit einem Foto nach dem Mann gefahndet.



Von Sebastian Fink

Die Polizei Bonn verzeichnet nach der Vergewaltigung eines 17-Jährigen in Bonn einen Fahndungserfolg. Mit einem Foto hatte die Behörde um Hinweise zu dem Tatverdächtigen gebeten. Schließlich stellte sich der Mann am Freitag selbst, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Er habe sich über einen Anwalt bei den Behörden gemeldet.

Zuvor waren nach der Veröffentlichung des Fotos des mutmaßlichen Sexualstraftäters erste Hinweise eingegangen. Der Mann wird beschuldigt, in der Nacht auf den 19. März dieses Jahres einen 17-Jährigen in einem Parkhaus am Bonner Hauptbahnhof vergewaltigt zu haben.

Am Donnerstag waren die Ermittler mit einem Foto des Mannes an die Öffentlichkeit gegangen, nachdem alle bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Mannes führten. Eine Öffentlichkeitsfahndung muss immer von einem Richter beschlossen werden. Dies sei das letzte Mittel, wenn alle anderen Ermittlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, so ein Polizei-Sprecher am Freitag. Da die Polizei zunächst noch auf anderen Wegen versuchte, den Gesuchten zu identifizieren, lagen zwischen der Tat und der Öffentlichkeitsfahndung mehrere Monate.