Rennen für den guten Zweck : 1800 Bonner Schüler laufen für den Frieden

Friedenstage in Bonn : 100 Demonstranten rufen bei Innenstadt-Kundgebung zu Abrüstung auf Rund 100 Friedensdemonstranten haben am Donnerstag in der Bonner City Abrüstung gefordert. Anlass war der Antikriegstag. Um die Ukraine drehen sich vor allem die Friedenstage in diesem Monat.