Japanische Comics 19-Jährige gestaltet die Welt der Mangas in der Stadtbibliothek

Neben dem Angebot in der Stadtbibliothek gibt es aber auch weitere Anlaufstellen für Manga-Interessierte in Bonn. Der Bonner Comic-Laden von Jörg Sicher und Jochen Kestel zieht seit 1982 Menschen nach Bonn. Mehrere tausend Manga habe der Comic-Shop im Angebot, so Sicher. In der Bonner Altstadt taucht man in einem kleinen Ladenlokal auf der Wolfstraße in eine andere Welt ein. Nippon4U heißt zudem der Store von Ricky-Timo Adenauer. Hier finde man alles rund um Mangas und Anime, so der Inhaber – von Figuren über Anhänger und Poster bis hin zu Merchandise-Artikeln jedweder Art. Auch Nieke Ahnfeldt kennt die beiden Bonner Geschäfte. Sie bevorzugt allerdings die Ausleihe in der Stadtbibliothek.