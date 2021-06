Hauptbahnhof Bonn : 19-Jährige tritt Polizistin in den Bauch

19-Jährige tritt Polizistin in den Bauch

Bonn Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht auf Sonntag eine alkoholisierte 19-Jährige aus dem Gleisbett gezogen. Als „Dank“ für die Rettung trat sie einer Polizistin in den Bauch. Zuvor hatte es bereits einen andere körperliche Auseinandersetzung gegeben.

Am frühen Sonntagmorgen hat es am Bonner Hauptbahnhof gleich zwei körperliche Auseinandersetzungen gegeben, bei denen eine Polizeibeamtin verletzt wurde.

Gegen 1.30 Uhr zog die Bundespolizei eine alkoholisierte 19-Jährige aus Brühl von den Gleisen und kontrollierte sie. Nach Angaben der Polizei weigerte sich die junge Frau jedoch, den Aufforderungen der Beamten nachzukommen und telefonierte stattdessen mit ihrem Smartphone. „Beim Versuch, sie auf den Ernst der Lage hinzuweisen, trat sie einer Beamtin unvermittelt in den Bauch“, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Die 19-Jährige wurde daraufhin mit auf die Dienststelle genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Im Anschluss durfte sie die Dienststelle wieder verlassen. Neben der Ordnungswidrigkeit des "unbefugten Aufenthalts in den Gleisen" erwartet die junge Frau nun eine Strafanzeige wegen "Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte".