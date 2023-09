Kameha Grand Bonn Vorentscheid für den Kochwettbewerb „Chef Balfegó“ findet in Bonn statt

Die Jury besteht aus zwei Sterneköchen: Tohru Nakamura, Geschäftsführer und Küchenchef von Tohru** in der Schreiberei in München, und Christian Sturm-Willms, Küchenchef des Yunico* in Bonn. Die Kandidaten wurden anhand ihrer eingereichten Rezepturen ausgewählt. Diese sechs Köche treten im Vorentscheid gegeneinander an: