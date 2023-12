Versuchter Totschlag? 20-jähriger Bonner steht nach Schlägerei vor Gericht

Ein 20-jähriger Aushilfs-Krankenpfleger muss sich seit diesem Freitag wegen versuchten Totschlags vor dem Jugendschwurgericht unter dem Vorsitz von Richter Volker Kunkel verantworten. Und die beiden Schlägereien in Bonn und Duisburg gab er auch unumwunden zu. Das Leben seiner Kontrahenten in Gefahr zu bringen, sei ihm aber nie in den Sinn gekommen, wie es in einer von seinem Anwalt Lukas Meurer verlesenen Erklärung hieß.