GA-Talk „200 Jahre Weiberfastnacht“ Warum Frauen tun sollten, was sie wollen

Veranstaltungen

Der General-Anzeiger lädt aus Anlass des Jubiläums zur Nostalgiesitzung am Mittwoch, 17. Januar, im Zeughaus der Beueler Stadtsoldaten ein. Karten für diese Veranstaltung gibt es am Dienstag, 12. Dezember, ab 17 Uhr im Foyer des Beueler Rathauses. Wichtig: Ein Haushalt kann höchstens bis zu vier Karten erhalten. Wer an diesem Tag leer ausgehen sollte, hat später noch die Chance, bei einer Verlosungsaktion zu gewinnen: Der GA verlost nämlich in Kürze weitere zehn mal zwei Tickets für die beliebte Veranstaltung.

Gemeinsam mit den Beueler Stadtsoldaten organisiert der General-Anzeiger außerdem einen Wäschmob am Samstag, 20. Januar, von 11.11 bis 13.11 Uhr am Beueler Rheinufer. Alle Frauen sind herzlich eingeladen, bei dieser an die Flashmobs angelehnten Aktion am Rheinufer die längste Wäscheleine des Rheinlandes zu behängen. Dazu mitbringen sollten sie jeweils ein weißes Wäschestück und zwei Wäscheklammern. sas