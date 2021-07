Betrunken am Steuer : 21-Jähriger verliert Führerschein nach E-Scooter-Fahrt in Bonn

21-Jähriger verliert Führerschein nach E-Scooter-Fahrt in Bonn

Betrunken am Steuer

Ein 21-Jähriger war mit einem E-Scooter betrunken in Bonn unterwegs. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Polizei hat einem 21-Jährigen den Führerschein entzogen, nachdem er in Bonn betrunken E-Scooter gefahren war. Der Mann legte Berufung ein und scheiterte jetzt vor dem Amtsgericht.

Dass er gerade eine Straftat begehen könnte, war dem 21-Jährigen wohl nicht klar: Gemeinsam mit einem Freund hatte sich der junge Mann am 20. September vergangenen Jahres jeweils einen sogenannten E-Scooter ausgeliehen, um nach dem Genuss von ein paar Bier kurz nach 1 Uhr nachts den Heimweg anzutreten. Die Fahrt währte allerdings nicht lang. An der Ecke Königswinterer/Sankt Augustiner Straße überprüfte die Polizei gerade den nächtlichen Verkehr. Schnell fielen den Beamten die beiden Rollerfahrer auf, weil sie kurz vor einer Rotlicht zeigenden Fußgängerampel vom bis dahin befahrenen Gehweg auf die Fahrbahn schwenkten. Dort wollten sie sich hinter einem fahrenden Auto einreihen, um die Grünphase auf der Spur in Richtung Innenstadt auszunutzen.