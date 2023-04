Grillos Stadtgeschichten 23 Haltestellen und 35 Minuten: Einmal quer durch Bonn

Die Linie 61 bahnt sich ihren Weg über die Hausdorffstraße. Am Fenster rauschen Wohnhäuser vorbei. Am Hindenburgplatz nimmt sie eine Kurve und die ersten Geschäfte tauchen auf. Das geschäftige Treiben nimmt mit der Bahn Fahrt auf. Apotheke, Kiosk, Volksbank, Cafés und Buchhandel ziehen am Fenster vorbei, während die Bahn auf die Haltestelle Pützstraße zurollt. Ich bin in Kessenichs Zentrum angekommen – ein kleiner, aber feiner Vorgeschmack auf das Bonner Zentrum. Es lässt im Kleinen kaum etwas missen, was der tägliche Bedarf begehrt. Während an den vorherigen Haltestellen immer mehr Menschen zugestiegen sind, wird an der Pützstraße das Aussteigen relevant. Einige meiner Mitfahrer stehen bereits an den sich öffnenden Türen, treten ins Freie und steuern die geschäftige Hauptschlagader Kessenichs an. Doch ebenso viele Menschen steigen ein und begleiten mich auf den Weg in die Hauptschlagader der Südstadt.