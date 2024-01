Prozess am Landgericht 23-Jähriger soll Frau in Tiefgarage vergewaltigt haben

Laut Anklage soll sich die Tat wie folgt zugetragen haben: Das Opfer und der Angeklagte lernten sich am Tag der Tat in der Sternstraße kennen. Dort versuchte die Frau, sich eine Kokainspritze zu setzen. Der Angeklagte forderte die Drogenabhängige auf, ihm zu folgen – mit der Begründung er kenne einen ruhigeren Ort in der Nähe. Die Frau nahm die Hilfe an und gemeinsam gingen sie am Rathaus vorbei in Richtung Universität.