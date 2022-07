25. Ausgabe in Bonn eröffnet : 300 verschiedene Flaschenbiere sind bei der Bierbörse im Angebot

Bonn Nach zwei Jahren Pause hat am Freitag wieder die Bierbörse in den Bonner Rheinauen eröffnet. Bis Sonntag haben Besucher die Möglichkeit, sich durch das internationale Angebot zu probieren. Ein Bühnenprogramm gibt es dieses Mal allerdings nicht.

Zwei Jahre lang musste darauf verzichtet werden, in den Rheinauen in die Welt des Bieres einzutauchen und mal zu testen, was man so in aller Welt trinkt. Deshalb freuten sich die Besucher am Freitag auch ohne Bühnenbeschallung darüber, endlich wieder beisammensitzen zu können. Elsbeth und Hans-Herrmann Froehlich zum Beispiel, die jedes Jahr mindestens an zwei Tagen kommen, um möglichst viel zu probieren. Sie würden sogar ihren Urlaub danach ausrichten, erzählten sie. „Zwei Jahre war sie nicht. Das hat uns wirklich gefehlt.“