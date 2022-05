45 Aussteller dabei : So läuft der 25. Bonner Töpfermarkt auf dem Münsterplatz

Foto: Niklas Schröder

Bonn Zum mittlerweile 25. Mal treffen sich an diesem Wochenende 45 Töpferwerkstätten und Keramikkünstler aus dem In- und Ausland auf dem Bonner Münsterplatz, um ihr Können und ihre Produktvielfalt zu präsentieren.



Sie leuchten in allen Formen und Farben: Verzierte Becher, Teller, Vasen und Schalen aus Keramik. An diesem Wochenende treffen sich mittlerweile zum 25. Mal 45 Töpferwerkstätten und Keramikkünstler aus dem In- und Ausland auf dem Bonner Münsterplatz. Sie präsentieren eine bunte aber auch kostspielige Produktvielfalt.

Vor allem Gebrauchskeramik aus Steinzeug und Porzellan soll auf dem Markt stark nachgefragt sein. Aber auch für den sommerlichen Garten haben die Händler gesorgt: Von Pflanztöpfen, Kräutersteckern, Plastiken und Deko-Kugeln bis hin zu Vogeltränken und Brunnen ist auch hier die Produktpalette vielfältig. Porzellanschmuck, handbemalte Fliesenunikate, Wandleuchten und Stelen runden das Angebot ab.

„Bisher wird der Markt sehr gut besucht und auch die Verkäufe laufen positiv“, beobachtet Innungsobermeisterin Veronika Dietz (52), die mit eigenem Stand zum Münsterplatz gekommen ist. „Wir freuen uns, dass handgemachte Keramik wieder einen Aufschwung erlebt. Aber leider stirbt unser Handwerk aus“, erklärt Dietz. Sie leitet auch eine Töpferei in Königswinter. „Obwohl viele junge Menschen bei mir anfragen und ich große Freude an der Weitergabe meines Wissens habe, werde ich die Ausbildung von Keramikern einstellen müssen. Denn ich kann den eingeführten Mindestlohn von Azubis nicht stemmen.“ Lag die Ausbildungsvergütung im ersten Ausbildungsjahr früher bei 170 € monatlich, ist sie nach der Gesetzesänderung auf 515 € monatlich gestiegen. Zu viel für kleine Töpfereien.

Passend zum Ort Königswinter und dem Drachenfelsen verziert Dietz viele ihrer Tassen und Becher mit Drachenmotiven. Aber auch zeitlose Blütenmotive sind auf dem Geschirr zu finden. „Besonders beliebt sind bei uns auf den Märkten die Backformen“, weiß Dietz.

Zwischen 20 und 30 Euro werden für Tassen und Becher auf den Tisch gelegt. Ein besonders aufwendiges Unikat mit Drachenmotiv kann aber auch schnell rund 200 Euro kosten. „Das sind dekorierte Kunstwerke“, erklärt Dietz.

Katharina Hardt aus Rheinbach hat 2016 eine Ausbildung in einer Töpferei gemacht. Seit einem Jahr ist sie nun selbstständig auf Märkten unterwegs. „Ich wollte ein Handwerk lernen und das Material Keramik passte da einfach gut zu mir“, erklärt Hardt ihren Entschluss. Der Schritt zur Keramik habe sich jedenfalls gelohnt, findet die 37-Jährige: „Am Anfang muss man seinen Stil finden, auch weil die Keramik sehr vielfältig ist. Ich habe aber viele positive Rückmeldungen bei den Kunden bekommen und auch die Keramikgilde hat mich gut aufgenommen.“ Von Hand gedrehte Teller, Becher und Schalen stehen in ihrer Auslade – aber auch dekorative Lichterkugeln sind in verschieden Größen erhältlich. „Diese Windlichter sind alle Unikate, die ich stundenlang zuschneide“, erklärt Hardt.

Tina Ilga-Schierz (55) hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. „Ich bin Quereinsteigerin und habe vorher eigentlich Theaterplastik gelernt“, sagt die Bonnerin. „Irgendwann habe ich dann angefangen Keramik zu drehen und es hat mich nicht mehr losgelassen, weil man damit vielfältige Sachen herstellen kann.“ Teller, Servierplatten, Becher und Schalen leuchten in Retrofarben von ihrem Stand. „Bei mir ist Henkelfreie Zone“, erklärt Ilga-Schierz mit einem Schmunzeln. Für ihre Keramik greifen die Kunden auch mal tiefer in die Tasche, sagt die Verkäuferin. „Es gibt viele Menschen, die auf der Suche nach etwas Individuellen sind.“ So werde ein besonderer Becher auch schnell zum liebsten Gebrauchsgegenstand, weiß Ilga-Schierz.

Anlässlich zur 25-Jahr-Feier hat sich Dietz übrigens etwas Besonderes ausgedacht: Ein Wandmosaik aus Fliesen mit dem Gesicht Ludwig van Beethovens soll auf dem Münsterplatz gestaltet werden, und zwar mithilfe der Bonner. In einem Pavillon inmitten des Töpfermarktes stehen 576 lederharte Fliesen bereit, um von Besuchern durch Stempeln und Ritzen individuell verziert zu werden.

Im Anschluss werden die bearbeiteten Stücke in der Töpferei Dietz in Königswinter in unterschiedlichen Graustufen eingefärbt und gebrannt. Am Ende werden die einzelnen Fliesen zu einem abstrakt gehaltenen Pixel-Gesicht zusammengesetzt. Präsentiert wird das fertige circa sechs Quadratmeter große witterungsbeständige Wandmosaik auf dem Töpfermarkt 2023.