Projekt an vielen Grundschulen 2700 Bonner Kinder haben den Klimaführerschein gemacht

Die Bonner Stadtgemeinschaft darf sich über 2700 junge Klimabotschafter freuen, die sich im Mai mit Themen wie Strom, Recycling, Heizen oder Lebensmitteln beschäftigt haben. Das Wissen sollen sie nun an Familien und Freunde weitergeben. Die Kinder von 45 Bonner Grundschulen haben nach Angaben der Stiftung Bonner Klimabotschafter in diesem Jahr am Projekt zum „Bonni & Bo“-Klimaführerschein teilgenommen. Im Beisein der Masskotchen – Löwe Bonni und Eisbär Bo – überreichte Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) 52 Kindern der KGS Buschdorf ihren Klimaführerschein persönlich.