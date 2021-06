Schulen in Bonn : 276 Kinder erhalten keinen Gesamtschulplatz

Bonns Fünfte ist die jüngste Bonner Gesamtschule. Im vorigen Jahr verabschiedete sich der erste Abiturjahrgang. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Erneut finden viele Jungen und Mädchen keinen Platz an einer der fünf Bonner Gesamtschulen. Viele Anmeldungen stammen offenbar aus angrenzenden Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises. Die Politik will ihn deshalb stärker in die Pflicht nehmen.

Dass die Plätze an den Bonner Gesamtschulen nach wie vor heiß begehrt sind, zeigt die jährliche Statistik des städtischen Schulamts. Kein Jahr, in dem nicht Kinder abgewiesen werden müssen. So auch für das kommende Schuljahr: 276 Jungen und Mädchen hatten sich vergeblich um einen Gesamtschulplatz bemüht. Vergleicht man die Zahlen mit den Vorjahren, so nehmen die Ablehnungen kontinuierlich zu.

Da die Gesamtschulen bei der Aufnahme auf eine Leistungsmischung achten müssen, hatten und haben aktuell wieder vor allem Kinder mit Real- oder Hauptschulempfehlungen das Nachsehen. Abgelehnt werden mussten auch wieder Kinder aus dem Umland. Wie viele das insgesamt an den Bonner Gesamtschulen waren, geht aus der Statistik nicht genau hervor. An der Bertolt-Brecht-Gesamtschule in Tannenbusch dürften dagegen wieder viele Kinder aus Alfter einen Platz erhalten haben, da Tannenbusch unmittelbar an die Kreis-Kommune angrenzt. In Alfter gibt es lediglich die private Freie Christliche Gesamtschule, deshalb müssen Bonner Schulen nach dem Schulgesetz Alfterer Kinder aufnehmen, auch wenn Bonner Kinder abgelehnt werden. Eine geplante Dependance der städtischen Gesamtschule Rheinbach in Alfter scheiterte bereits zweimal am vorgeschriebenen Anmeldequorum. Insgesamt erteilte das BBG für das Schuljahr 2021/22 101 Absagen.

43 Absagen an Bonns Fünfter

Was tun? Ursula Dreeser leitet die Kessenicher Gesamtschule Bonns Fünfte. Auch sie musste 43 Absagen erteilen. Ihre Schule könnte langfristig von vier auf sechs Züge erweitert werden. Das gelinge aber nur, wenn eine gesunde Leistungsmischung erzielt werden könne, so Dreeser. „Aus meiner Sicht muss man ein Gymnasium in Bonn umwandeln, wenn man eine gut funktionierende sechste Gesamtschule in Bonn erhalten möchte.“ Zusätzliche Gesamtschulplätze seien auch aus anderen Gründen unbedingt erforderlich: „Wir bekommen nach Beginn eines neuen Schuljahres beinahe wöchentlich Anfragen von Eltern, die ihr Kind an einem Gymnasium angemeldet haben, wo es aber nicht mehr zurechtkommt und dann zur Gesamtschule wechseln soll“, so Dreeser. „Meine Amtskollegen und ich können aber nur in Ausnahmefällen solche Schüler aufnehmen. Unsere Klassen sind voll. Von unseren Kindern verlässt kaum eins die Schule.“

Die Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt hat die Gründung einer sechsten Gesamtschule ohnehin im gemeinsamen Koalitionsvertrag festgeschrieben. Angestrebt wird die Gründung einer weiteren Gesamtschule gegebenenfalls „in Kooperation mit dem Rhein-Sieg-Kreis, sei es durch Neugründung oder Umwandlung einer bestehenden Schule“, heißt es in der Vereinbarung.

CDU und BBB gegen sechste Gesamtschule